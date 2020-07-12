"تقديم شكوى ضد امريكا لقتلها المهندس" .. دعوة من تحالف العامري لــ الحكومة العراقية

2020/07/12 | 11:24 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

دعا "تحالف الفتح" الحكومة العراقية، امس، إلى تقديم شكوى ضد الولايات المتحدة بشأن اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس.

وقال التحالف، الذي يتزعمه هادي العامري، في بيان صحفي: "نتابع ما يدور في أروقة الأمم المتحدة بإدانة مجلس حقوق الإنسان للولايات المتحدة لاستخدام...

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