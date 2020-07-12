بعد تسليح الاطفال والفتيات وقطع الشوارع،،”الرفحاويون” يمنعون من دخول بغداد،، واستغراب نيابي: تم قمع حرية الرأي والتعبير

2020/07/12 | 11:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: على الرغم من منع دخول عدد من متظاهري مخيم رفحاء، اليوم الأحد، الى العاصمة بغداد، الا ان عشرات كانوا قد وصلوا امام بوابة مؤسسة السجناء السياسيين في بغداد للاحتجاج الى وقف رواتبهم التقاعدين.وتجمع بالفعل العشرات من متظاهري رفحاء قرب احدى بوابات المنطقة الخضراء قبالة الجسر المعلق وسط بغداد، حيث شهدت المنطقة […]

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