صيف 2020: العراق ينتقل من “رياح البوارح” الى “جمرة القيض”،، تعرف على التفاصيل

2020/07/12 | 11:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: قال المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم الاحد، ان العراق يستعد لدخول في “جمرة القيض” بعد منتصف شهر تموز الجاري، وتُعرف “جمرة القيظ” بأنها حالة مناخية شديدة الحراراة تحدث فى فصل الصيف بأيامه الأشد حرارة.وقال عطية في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، “نحن على اعتاب انتهاء مايسمى رياح البوارح مابعد […]

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