العراق: الرفحاويون يتوجهون نحو بغداد والقوات الأمنية تمنعهم

2020/07/12 | 11:24 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توجهت عشرات السيارات من مدن وسط وجنوب العراق إلى بغداد اليوم الأحد، للمشاركة في تظاهرة، احتجاجا على منع الحكومة أزدواج رواتبهم كونهم من ذوي محتجزي رف...

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