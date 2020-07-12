خيانة الضمير - فلاح أمين الرهيمي

2020/07/12 | 11:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فلاح_أمين_الرهيمي أكرر كتابة هذا الموضوع (الضمير) بعد أن تعرضت إلى عملية خداع وابتزاز وكذب ونفاق من شخص صديق لي ويدعي (رفيق المبادئ) والشاعر يقول : وظلم ذوي القربى أشد مضاضة ---- على المرء من وقع الحسام المهندخيانة للصداقة وخيانة للمبادئ التي يدعي بها وفي عمله تنكر للأخلاق والقيم والالتزام بالمبادئ.



لا يوجد في جسم الإنسان عضو اسمه الضمير ولكن هنالك مجموعة من القيم والروادع يرمز لها بالضمير وهي (الرادع الدين ......





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