2020/07/12 | 11:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ضياء_الشكرجي www.nasmaa.comفي خطبة الجمعة قبل ست سنوات وبالضبط في 26/06/2014 ذكر ممثل المرجعية الآتي:«إن دعوة المرجعية الدينية إنما كانت للانخراط في القوات الأمنية الرسميةوليس لتشكيل ميليشيات مسلحة خارج إطار القانونفإن موقفها المرجعي من حصر السلاح بيد الحكومة واضح منذ سقوط النظام السابقفلا يتوهم أحد إنها تؤيد أي تنظيم مسلح غير مرخص بموجب القانون»إذن الميليشياويون الم ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أيها الميليشياويون المرجعية قد حرمت الميليشات - ضياء الشكرجي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أيها الميليشياويون المرجعية قد حرمت الميليشات - ضياء الشكرجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).