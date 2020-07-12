مصطفى مشتت الغريباوي (الشهير بالكاظمي)..هزامٌ في الليل ، صدام في النهار!

2020/07/12 | 11:25 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:ادهم الشبيب هذا الرجل المخاتل ، لا أحار به كثيرا كما يفعل البعض ، أنا -لمن يتابع ما اكتب- قلت رايي وتحليلي فيه من اول يوم رأيته ومن اول حركة...أكمل القراءة ←

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