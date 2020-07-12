إذا صمت القاضي ونطق المتّهم, كيف سيكون الحكم؟

2020/07/12 | 11:25 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:مظفر العميد بداية يجب أن نفهم أننا لا نطرح هذا الموضوع وغايتنا التسقيط, أبداً, بل الغاية أولاً أن نوصل حقيقة قد تكون غائبة حتى علي من يُعنون بالشأن البحثي الأكاديمي,...أكمل القراءة ←

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