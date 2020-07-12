عن الحرب الأهلية القادمة في العراق

2020/07/12 | 11:25 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:ابراهيم الزبيدي المقدمات تصنع النتائج.وما حدث في العراق في الأسبوع الماضي مقدمة لمفصلٍ حاد وعميق بين حال وحال آخر مختلف كليا، في السياسة والأمن والاقتصاد والسيادة وهيبة الدولة والدستور...أكمل القراءة ←

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