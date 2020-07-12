اهالي الديوانية يتظاهرون امام مبنى توزيع الكهرباء للمطالبة بإقالة مديرها

2020/07/12 | 11:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/الديوانية افاد مصدر محلي، اليوم الاحد، بتظاهرة أمام مبنى توزيع كهرباء الديوانية للمطالبة بإقالة مدير عام المديرية مصطفى الجمالي من منصبه.وقال المصدر، لـ"كلكامش برس" ان "عددا من اهالي الديوانية تظاهروا اليوم، أمام مبنى توزيع كهرباء الديوانية للمطالبة بإقالة مدير عام المديرية مصطفى الجمالي من منصبه".واضاف، ان "المتظاهرين طالبوا بتحسين الواقع الكهربائي وزيادة حصة المحافظة من الطاقة وتحسين شبكة النقل وتصليح الأعطال".

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