وفاة قائد المشاة في الجيش العراقي جراء إصابته بفيروس كورونا

2020/07/12 | 11:31 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد أعلنت وزارة الدفاع، الأحد، وفاة اللواء ق خ الركن مراد كريم سلمان الربيعي مدير صنف المشاة جراء إصابته بفيروس كورونا.وذكرت الوزارة، في بيان: "بقلوب مفعمة بالايمان بقضاء الله وقدره تودع رئاسة اركان الجيش قائدا من قادتها المخلصين الشجعان اللواء ق خ الركن مراد كريم سلمان الربيعي مدير صنف المشاة الذي وافاه الاجل متأثرا بإصابته بفاروس كورونا".وأضاف بالقول: "وبذلك التحق الى جوار الرفيق الاعلى تاركا لنا مواقفا بطولية وانسانية نفخر بها على طول خدمته العسكرية المشرفة".

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