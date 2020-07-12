خلال الساعات المقبلة.. الأمن النيابية تعقد اجتماعا مهما مع الكاظمي

2020/07/12 | 11:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الأحد، عن عزمها عقد لقاء رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال اليومين القادمين قبل سفره إلى واشنطن.وقال عضو اللجنة النائب بدر الزيادي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الهدف من زيارة الكاظمي الى العاصمة الأميركية واشنطن هي لبحث ملف التواجد الأجنبي في العراق”.وأضاف الزيادي، ان “لجنة الأمن والدفاع النيابية […]

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