اهم المنجزات الاقتصادية في العراق منذ 2003 والى اليوم . - عادل عبد الزهرة شبيب

2020/07/12 | 12:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عادل_عبد_الزهرة_شبيب منذ 2003 وحتى اليوم استمرت معاناة العراقيين من الأزمة الاقتصادية الشاملة التي انعكست سلبا على شؤون البلاد حياة وشعبا .وبسبب تفشي آفة الفساد المالي وسوء الادارة والفشل في التخطيط وعدم وجود الخطط الاقتصادية والاستراتيجية مما اثر ذلك على عدم استغلال ثروات البلاد المتنوعة لصالح الشعب العراقي حيث يعد العراق اغنى تاسع بلد في العالم بموارده الطبيعية من نفط وغاز طبيعي ومعادن متنوعة ووفرة المياه وخصوبة ......





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