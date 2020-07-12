انطلاق عملية أمنية في صحراء الأنبار

2020/07/12 | 12:31 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ الانبارنفذ الحشد الشعبي والجيش، الاحد، عملية أمنية في صحراء الانبار.وذكر إعلام الحشد، في بيان، أن "قوة من فوج الرمادي الثاني بالاشتراك مع قطعات الجيش نفذت عملية أمنية لملاحقة فلول داعش في صحراء الانبار".وأضاف، أن "العملية تهدف الى تمشيط عدة مناطق في الصحراء ومنع تسلل الإرهابيين لاستهداف المدن الآمنة في الانبار".

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