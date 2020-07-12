اقليم كوردستان يؤشر

2020/07/12 | 12:35 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن منسق التوصيات الدولية في حكومة اقليم كوردستان ديندار زيباري يوم الاحد عن رصد "تصرفات غير مسؤولة" لفصائل مسلحة تحول دون عودة النازحين الى اماكنهم في المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد.

وقال زيباري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "تصرفات المجاميع المسلحة ووجود الخلايا النائمة لداعش اسباب رئيسية في عدم استقرار المناطق المتنازع عليها".

واضاف ان "تلك المناطق وبالاخص سهل نينوى تعاني من وجود سجون سرية والاستلاء على اراضي المواطنين وحرق منازلهم وممتلكاتهم من الذين نزحوا الى الاقليم".

وتابع المسؤول الحكومي ان حكومة اقليم كوردستان مع تقديم كل التسهيلات لعودة النازحين واعمار المنطقة ولكن التصرفات غير المسؤولة لهذه المجاميع المسلحة الدخلية تحول دون عودتهم".

وبحسب احصائيات رسمية فإنه يتواجد في اقليم كوردستان أكثر من مليون نازح من باقي مناطق ومدن العراق منذ احداث العنف الطائفي ولغاية اجتياح تنظيم داعش مناطق تُقدر بثلثي البلاد في اواسط عام 2024.

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