الحشد يعثر على خمس مضافات لـ”داعش” وثلاث عبوات ناسفة في ديالى

2020/07/12 | 12:35 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..عثرت مفارز مديرية مكافحة المتفجرات في الحشد الشعبي، الاحد، على خمس مضافات وثلاث عبوات ناسفة في ديالى خلال عمليات تطهير لأكثر من 10 كم2.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “مفارز مديرية مكافحة المتفجرات في الحشد الشعبي عثرت على خمس مضافات وثلاث عبوات ناسفة اثناء تنفيذ اليوم الثاني من عمليات […]

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