2020/07/12 | 12:36 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفاة الحكم الدولي السابق بكرة القدم محمود نور الدين بجلطة دماغية في وقت متاخر من ليلة امس

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة الحكم الدولي السابق بكرة القدم محمود نور الدين بجلطة دماغية في وقت متاخر من ليلة امس) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة الحكم الدولي السابق بكرة القدم محمود نور الدين بجلطة دماغية في وقت متاخر من ليلة امس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).