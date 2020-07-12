الثلاثاء عطلة رسمية في اقليم كوردستان

2020/07/12 | 12:47 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تعطل الدوائر والمؤسسات الحكومية الدوام الرسمي بعد غد الثلاثاء في اقليم كوردستان بمناسبة ذكرى 14 تموز.

وبحسب جدول العطل الرسمي المثبت بـ"الروزنامة" الحكومية فإن الثلاثاء المصادف 14/7/2020 عطلة رسمية بمناسبة ذكرى 14 تموز.

وتعطل كل من حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية سنويا بهذا التاريخ بمناسبة الاطاحة بالحكم الملكي في العراق في 14 تموز/يوليو عام 1958.

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