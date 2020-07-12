احالة نيشان إلى المحكمة .. ما علاقة أردوغان؟

2020/07/12 | 12:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحالت النيابة العامة في بيروت الإعلامي اللبناني، نيشان، إلى المحاكمة بتهمة الإساءة إلى تركيا.وحددت النيابة الثامن من أكتوبر المقبل موعدا لبدء محاكمة نيشان، وهو من أصول أرمنية، بحسب وكالة أنباء الأناضول التركية.وخلال إحدى حلقات برنامجه “أنا هيك” الذي يقدمه على فضائية “الجديد” اللبنانية، وصف نيشان الرئيس التركي، بـ”العثماني الخبيث”، منتقدا بشدة المجازر والمذابح […]

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