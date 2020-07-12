بالصور: تفاصيل جريمة مروعة تهز الأوساط المجتمعية،، أم تُغرق طفليها في خزان مياه وأطباء يسردون قصة اللحظات الاخيرة

2020/07/12 | 12:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: كشف محافظ واسط محمد جميل المياحي، السبت، نتائج التحقيق في الحادثة التي راح ضحيتها طفلان توأمان في مدينة الكوت.وقال المياحي في بيان له إن “الشرطة قامت بالتحقيق مع ام الطفلين واخوات زوجها فور العثور على جثتيهما في خزان للماء في المنزل”، مبينا “ان ام الطفلين اعترفت بأنها هي من رمتهما في […]

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