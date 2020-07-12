2020/07/12 | 12:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- افاد شهود عيان، اليوم الاحد عن نشوب حريق في كرفانات العمال الأجانب في مستشفى الحسين التعليمي في الناصرية.وقال الشهود بأنهم، “شاهدوا ألسنة اللهب تتصاعد من الكرفانات، حيث هرعت سيارات الاطفاء وتم اخماد الحريق، دون ذكر مزيد من التفاصيل”.هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..حريق في كرفانات العمال الاجانب في مستشفى الحسين التعليمي بالناصرية المركز الخبري الوطني.

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