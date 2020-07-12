 “ألو” تعيد المغربي نعمان بلعياشي للواجهة

2020/07/12 | 12:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أصدر الفنان المغربي، نعمان بلعياشي، امس السبت، عبر قناته الرسمية على اليوتوب، فيديو كليب أغنيته الجديدة”ALLO”، من كلماته وألحانه، وتوزيع سامي الزناتي أما الميكساج والماسترينغ سطيف الوردي، وتم تسجيل الأغنية باستديو RedOne Records Mena.وعمل نعمان بلعياشي على تصوير أغنية ”ألو” على طريقة “الفيديو كليب”، باستعمال أحدث تقنيات التصوير وأكثرها تطورا، تحت إدارة المخرج، رضوان […]

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