مهدي كامل يجدد الولاء للنوارس

2020/07/12 | 12:55 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..قرر اللاعب مهدي كامل، تجديد تعاقده مع نادي الزوراء لتمثيل الفريق في الموسم المقبل.وقال كامل في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “الاتفاق تم بيني وبين إدارة نادي الزوراء، على تجديد عقدي مع الفريق من اجل تمثيله في الموسم المقبل”.وأوضح أن “قرار التجديد اراه قرار صائب كوني اشعر براحة كبيرة وانا العب مع النوارس […]

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