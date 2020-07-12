حزب الدعوة يندد بمنع متظاهري رفحاء من الوصول لبغداد ويعدّه

2020/07/12 | 12:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حزب الدعوة يندد بمنع متظاهري رفحاء من الوصول لبغداد وتعدّه "انتهاكا دستوريا"

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