2020/07/12 | 12:57 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل منحت السعودية 100 ألف تأشيرة حج مجانية لهذا العام هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/12 | 12:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل منحت السعودية 100 ألف تأشيرة حج مجانية لهذا العام) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل منحت السعودية 100 ألف تأشيرة حج مجانية لهذا العام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).