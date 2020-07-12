العمليات المشتركة: عمليات ابطال النصر الرابعة حققت نتائج مهمة

2020/07/12 | 12:57 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومةبغداد..اكد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، الاحد، أن عمليات إبطال النصر بمرحلتها الرابعة والتي انطلقت فجر امس بين ديالى وصلاح الدين حققت نتائج مهمة للغاية، مبينا ان العملة تتميز بمشاركة قوات نخبة من كافة الصنوف لملاحقة داعش الاجرامي.وقال الخفاجي في تصريح لـالمعلومة ان “محاور القتال متعددة حيث اشتركت قوات من […]

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