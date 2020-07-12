حقوق الانسان: سنقدم تقريرا مفصلا عن احداث تظاهرات ذوي الشهداء والسجناء

2020/07/12 | 13:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعربت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، الأحد، شديد الاحداث التي رافقت تظاهرات عدد من السجناء السياسيين ومنعهم من قبل القوات الامنية من الدخول إلى محافظة بغداد، مؤكدة أنها ستقدم تقريرا مفصلا بشأن ذلك.وقالت المفوضية في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنها “تابعت وبأسف شديد الاحداث التي رافقت تظاهرات عدد من السجناء السياسيين […]

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