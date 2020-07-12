وزير الزراعة يعلن تخصيص 483 مليار دينار كمستحقات للفلاحين

2020/07/12 | 13:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، الأحد، عن تخصيص مبلغ 483 مليار دينار لدفع مستحقات الفلاحين والمزارعين من مسوِّقي محصولَيْ الحنطة والشلب، مشيرا إلى أنَّ إجمالي كميات الحنطة المسوّقة حتى الآن بلغ نحو أربعة ملايين و500 ألف طن.وقال الخفاجي في حوار تابعته /المعلومة/، إن “وزارة المالية حوّلت لوزارة التجارة مبلغ 483 مليار دينار […]

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