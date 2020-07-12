2020/07/12 | 13:06 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفاء تام للشقيقين اللاعبين الدوليين كريم ونعيم صدام من فايروس كورونا بعد التزامهما بالحجر المنزلي

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