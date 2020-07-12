يوفنتوس يكثف جهوده للتجديد مع ديبالا

2020/07/12 | 13:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مسؤولو نادي يوفنتوس الايطالي، عن دخولهم في مفاوضات قوية مع وكيل باولو ديبالا، لاعب الفريق، لتجديد تعاقده، في الفترة المقبلة.

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