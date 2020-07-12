البصرة تصدر قرارات بشأن حظر التجوال

2020/07/12 | 13:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت خلية الأزمة في البصرة، اليوم الاحد، قرارات جديدة بشأن حظر التجوال في المحافظة.

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