2020/07/12 | 13:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اصدرت خلية الأزمة في البصرة، اليوم الاحد، قرارات جديدة بشأن حظر التجوال في المحافظة.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( البصرة تصدر قرارات بشأن حظر التجوال) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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