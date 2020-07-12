الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يكشف عن نتائج جديدة حققتها عملية ابطال العراق المرحلة الرابعة

2020/07/12 | 13:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد الييوم- بغداد

كشف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، يحيى رسول، السبت، عن نتائج جديدة حققتها عملية ابطال العراق المرحلة الرابعة في محافظة ديالى.

وقال رسول في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "عملبة ابطال العراق المرحلة الرابعة، تمكنت خلالها قيادة عمليات ديالى العثور على 3 مضافات لداعش، فضلا عن العثور على وكر لداعش ايضا".

واضاف البيان أن "القوات الامنية عالجت 14 عبوة خلال العملية وقتلت ارهابي".

وكان رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، وصل السبت، (11 تموز 2020)، إلى محافظة ديالى بالتزامن مع انطلاق عملية عسكرية في المحافظة.

وقال التلفزيون الرسمي في خبر عاجل، تابعته (بغداد اليوم)، إن "الكاظمي وصل إلى مقر جوال العمليات المشتركة في ديالى للاشراف على انطلاق عملية أبطال العراق المرحلة الرابعة".

من جانبها، أفادت قيادة العمليات المشتركة، بانطلاق عملية ابطال العراق / المرحلة الرابعة، لملاحقة بقايا الارهاب وفرض الامن والاستقرار في محافظة ديالى.

وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بتوجيه مِن السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، انطلقت فجر اليوم السبت 11 تموز 2020 عمليات ابطال العراق / المرحلة الرابعة، لملاحقة بقايا الارهاب وفرض الامن والاستقرار في محافظة ديالى مع تطهير وتفتيش الشريط الحدودي مع الجمهورية الاسلامية الايرانية والدخول بعمليات خاصة ضمن المناطق التي استغلتها عناصر داعش للتواجد وتنفيذ عملياتها الأرهابية وهي المناطق الفاصلة بين القوات الاتحادية وقوات البيشمركة".

وأضافت أن "العمليات تستهدف في هذه المرحلة مساحة واسعة تقدر 17685كم2 وتشترك فيها قوات مِن ( قيادة القوات البرية ، قيادة عمليات ديالى ، قيادة عمليات صلاح الدين ، قيادة عمليات سامراء ، قيادة قوات الشرطة الاتحادية، قوات الرد السريع ، قوات الحشد الشعبي ، لوائين مِن القوات الخاصة، اللواء الثامن قوات الحدود، جهاز مكافحة الارهاب / قيادة العمليات الخاصة الثانية، فوج مكافحة الارهاب مِن السليمانية، قيادة شرطة محافظة ديالى ) وباسناد مِن طيران الجيش والقوة الجوية وطيران التحالف الدولي".

وتابع البيان أن "هذه العمليات تميزت بإتجاه اهداف مهمة ونوعية مع عمليات خاصة".

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم-بغداد

علق القيادي في الحشد الشعبي، كمال الحسناوي، اليوم الاحد، على عملية استهداف اليات امريكية جنوب العراق، مؤكدا أن العمليات ستستمر والحكومة لا تستطيع فعل شيء رادع لهذه العمليات وستكون مستهدفة اذا فعلت، بحسب تعبيره.

وقال الحسناوي ف

بغداد اليوم-بغداد

نعت رئاسة أركان الجيش العراقي، الأحد، مدير صنف المشاة اللواء الركن مراد كريم سلمان الربيعي، الذي توفى بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وذكر إعلام وزارة الدفاع في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنها "تنعى ببالغ الحزن والاسى ر

بغداد اليوم-نينوى

أعلنت وزارة الداخلية، الأحد (12 تموز 2020)، قيام مفارز الاستخبارات بإلقاء القبض على أحد قادة تنظيم داعش في الموصل بمحافظة نينوى.

وذكر إعلام الوزارة في بيان عبر موقعهم، أن "مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، القت ا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يكشف عن نتائج جديدة حققتها عملية ابطال العراق المرحلة الرابعة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يكشف عن نتائج جديدة حققتها عملية ابطال العراق المرحلة الرابعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).