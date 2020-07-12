وزير الداخلية يصدر بيانا بشأن ترقية الضباط ويتوعد المقصرين بالمحاسبة

2020/07/12 | 13:12 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أصدر وزير الداخلية، عثمان الغانمي، الأحد (12 تموز 2020)، بياناً بشأن ترقية الضباط، فيما توعد المقصرين وأي شخص يحاول التمييز بهذا الملف بالمحاسبة "الشديدة".

وقال الغانمي في بيان تلقته (بغداد اليوم): "نتابع بشكل مستمر موضوع ترقية تموز 2020، ولن يظلم احد من المستحقين، وسنحاسب بشدة أي شخص يحاول التمييز في هذا الملف، أو يتهاون في إنجاز واجباته في هذا الجدول حسب التوقيتات المخصصة له".

وكان وزير الداخلية، عثمان الغانمي، قد وجه، الاثنين، 06 تموز، 2020، بحسم جدول ترقية تموز خلال 48 ساعة.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الغانمي ترأس، اجتماع هيأة رأي الوزارة بحضور السادة وكلاء الوزارة والسادة الاعضاء".

واضاف البيان أن "الاجتماع جرى خلاله مناقشة جدول ترقية شهر تموز للعام الحالي، على أن تنهي اللجنة الخاصة بالترقية أعمالها خلال ٤٨ ساعة لحسم موضوع الجدول".

وشدد الغانمي "على عدم غبن أيٍّ من مُستحقِّي الترقية , وعلى إنصافهم والابتعاد عن المحسوبية والانتقاء والمزاجية في اختيار الأسماء". ووجه وزير الداخلية "على أن تكون هناك مَلاحقُ خاصة بالجرحى للترقية وشمول جميع الجرحى بهذا الجدول، تثميناً لجهودهم المتميزة في الدفاع عن الوطن ومكافحة الجريمة بمختلف صورها"، مبيناً أن "المجتمعين ناقشوا جملة من المواضيع التي تخص عمل الوزارة بمفاصلها كافة".

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بغداد اليوم- السليمانية

كشف معاون مدير صحة السليمانية، عبد الله سنكاوي، الأحد (12 تموز 2020)، عن إصدار تعليمات للمشاركين بتشييع جنازة شيخ الطريقة الكسنزانية محمد عبد الكريم الكسنزان، بعد مغادرة المشيعين الإيرانيين.

وقال مصدر محلي في حديث لـ (بغ

بغداد اليوم- بغداد

أقدم محتجون غاضبون على قطع رواتب المستفيدين من القانون رفحاء، اليوم السبت (12تموز 2020)، بإغلاق الطريق الدولي السريع بين بغداد وبابل.

وقال مصدر أمني في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الطريق السريع الدولي قطع بشكل تام من قبل

بغداد اليوم-بغداد

تحدث المتنبئ الجوي، صادق عطية، الأحد (12 تموز 2020)، عن أيام ترتفع فيها درجات الحرارة، فيما كشف عن سبب بشري يساهم برفع درجة الحرارة في مناطق الجنوب إلى الـ 50 مئوية.

وكتب عطية في منشور عبر صفحته على الـ "فيس بوك": &q

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