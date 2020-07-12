قيادي بالحشد الشعبي: العمليات مستمرة ضد القوات الأمريكية والحكومة ستكون مستهدفة إذا تصدت لها

2020/07/12 | 13:12 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

علق القيادي في الحشد الشعبي، كمال الحسناوي، اليوم الاحد، على عملية استهداف اليات امريكية جنوب العراق، مؤكدا أن العمليات ستستمر والحكومة لا تستطيع فعل شيء رادع لهذه العمليات وستكون مستهدفة اذا فعلت، بحسب تعبيره.

وقال الحسناوي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "العراق يمر بمرحلة جدا خطيرة من خلال تواجد المحتل والاتفاقية التي ابرمت لخروج القوات الامريكية عاجلا"، مستدركا أن "الاستهتار الأمريكي ما يزال في العراق ويحول بعثاته الدبلوماسية لقواعد عسكرية عن طريق وضع منظومات صد الصواريخ".

ورأى أن "نصب منظومة الباتريوت في مبنى السفارة الأمريكية ببغداد مخالف للأعراف والقوانين الدولية ، وأعطى الشرعية للمقاومين بالقضاء على التواجد الأمريكي" ،مبينا أن "ما الداعي لوضع المنظومات اذا كان التواجد ليس عسكريًا".

وأشار إلى أن "الحكومة لا تستطيع ان تعمل شيء ضد فصائل المقاومة، وان فعلت ستكون مستهدفة والاجدر بها الابتعاد عن هذه الأمور وتذهب باتجاه طمأنة الجمهور والمضي بإخراج القوات الأمريكية، مضيفا أن "الفصائل التي ضربت القوات الأمريكية على طريق السريع في محافظة المثنى ستعيد العملية اينما تواجدت القوات الأمريكية".

وكانت وسائل إعلام عراقية أفادت بأن مسلحين أضرموا النيران في ناقلات عراقية "تحمل معدات أميركية" على طريق سريع بين السماوة والديوانية جنوبي العراق.

وقال مكتب المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون في تصريح لقناة "الحرّة" إن الوزارة ليست على علم بأي هجوم استهدف مصالح أميركية في العراق، وتحديدا في منطقة الديوانية ومحيطها، كما ورد في بعض التقارير الإعلامية.

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