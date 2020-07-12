علاوي: لتكون قضية الحريري حافزا لحكومة العراق للكشف عن قتلة المتظاهرين

2020/07/12 | 13:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد حث رئيس ائتلاف الوطنية، إياد علاوي، اليوم الأحد، الحكومة العراقية لاتخاذ قضية اغتيال الحريري حافزا للكشف عن قتلة المتظاهرين.وقال علاوي، في تغريدة عبر "تويتر": "ليس فقط لبنانبل كل العرب يفتقدون اليوم الشهيد رفيق الحريري، ‏ستصدر محكمة الجنايات الدولية احكامها في قضية اغتيال الشهيد في السابع من شهر اب المقبل".وأضاف متسائلا: "فهل سيكون ذلك حافزاً لبعض الحكومات بالكشف عن قتلة ابناء الشعب المطالبين بحقوقهم المشروعة، وتقديمهم للعدالة"، مختتما تغريدته بـ" وسم ‫#وين_الوعود".

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