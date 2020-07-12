الجيش العراقي ينعى قائدا عسكريا بعد إصابته بكورونا

2020/07/12 | 13:14 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعت رئاسة اركان الجيش العراقي، اليوم الاحد، مدير صنف المشاة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا....

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