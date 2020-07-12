الفتح يدعو الكاظمي الى تبني ملف الاحتجاجات ويحذره من “الالتفاف”

2020/07/12 | 14:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دعا تحالف الفتح، الاحد، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى تبني ملف الاحتجاجات الشعبية بالتعاون مع البرلمان والقوى السياسية وسرعة وضع المعالجات، فيما حذرته من مغبة التجاهل أو الالتفاف على صوت الشعب.وقال التحالف في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “يؤسفنا جدا ما تعرض له اليوم المتظاهرون القادمون من المحافظات الوسطى والجنوبية للمطالبة بحقوقهم […]

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