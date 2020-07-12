الصحة: إصابات كورونا قد تتجاوز 4000 حالة يوميا الشهر المقبل

2020/07/12 | 14:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..رجحت وزارة الصحة والبيئة، الاحد، ارتفاع إصابات بفيروس كورونا خلال شهر اب المقبل الى أكثر من 4000 حالة يوميا في حال تضاعف اعداد الفوحصات الى 20 الف فحص يوميا.وقال مدير عام دائرة الصحة العامة بالوزارة رياض الحلفي في حوار تابعته /المعلومة/، إنه “ومنذ بدء تسجيل الاصابات، اخذت الوتيرة بعدها بالارتفاع لتتجاوز الـ 2000 […]

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