تحالف الفتح يصدر بيانا بشأن قمع المتظاهرين القادمين من المحافظات الجنوبية والوسطى ويدعو الحكومة للتحقيق

2020/07/12 | 14:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بيان رسمي

يؤسفنا جدا ما تعرض له اليوم الاحد المتظاهرون القادمون من المحافظات الوسطى والجنوبية للمطالبة بحقو...





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