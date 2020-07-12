2020/07/12 | 14:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أكد مدير كمارك إقليم كردستان، سامال عبد الرحمن، اليوم الأحد، أن الإقليم يلتزم بالتعليمات التي تصدر عن هيئة المنافذ الحدودية الاتحادية، مبينا أن الإقليم مستعد للتعاون مع بغداد لإيقاف تدفق السلع غير الشرعية والمهربين.

وقال عبد ا

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الصحة العراقية، الأحد، وصول طائرة محملة بـ 15 طناً من المستلزمات الطبية الوقائية، وسيارة اسعاف مقدمة مساء يوم السبت الموافق 11 تموز 2020 من جمهورية هنغاريا الى العراق لمواجهة جائحة كورونا.

وذكر إعلام الوزار

بغداد اليوم-بغداد

أصدر وزير الداخلية، عثمان الغانمي، الأحد (12 تموز 2020)، بياناً بشأن ترقية الضباط، فيما توعد المقصرين وأي شخص يحاول التمييز بهذا الملف بالمحاسبة "الشديدة".

وقال الغانمي في بيان تلقته (بغداد اليوم): "نتابع بشكل م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( التربية تعلن طباعة البطاقات الامتحانية لطلبة المرحلة الإعدادية وتحدد الاسبوع قبل الامتحانات لتوزيعها) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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