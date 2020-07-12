2020/07/12 | 14:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

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بيان رسمي

يؤسفنا جدا ما تعرض له اليوم الاحد المتظاهرون القادمون من المحافظات الوسطى والجنوبية للمطالبة بحقوقهم من أعمال عنف وقمع بالهراوات والرصاص الحي، من قبل القوات الأمنية، وما أسفر عن ذلك من سفك دماء وسقوط ضحايا، وانتهاك صارخ للدستور

بغداد اليوم- بغداد

قال رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الاعلام والاتصالات، علي الخويلدي، الاحد، إن قرار تمديد عمل شركات الهاتف النقال، لأن هناك ارادة سياسية وراءه.

وذكر الخويلدي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "قرار تمديد عمل شركات الهاتف النقا

بغداد اليوم-بغداد

أبدت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، الأحد (12 تموز 2020)، استغرابها من تأخير صرف رواتب موظفي الدولة العراقية، رغم توفر السيولة النقدية.

وقال مقرر اللجنة، أحمد الصفار في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "تأخير صرف رواتب المو

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالوثيقة.. رئاسة البرلمان توجه بمحاسبة نائبيين سابقيين لانتحالهما صفة كاعضاء حاليين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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