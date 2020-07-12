التربية تُكمل طباعة البطاقات الامتحانية لطلبة المرحلة الإعدادية

2020/07/12 | 14:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة التربية، الاحد، عن اكمالها طباعة البطاقات الامتحانية لطلبة السادس الاعدادي بفروعه كافة وتوزيعها على المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات .وذكر بيان صادر عن المكتب الاعلامي لوزارة التربية تلقت /المعلومة/، نسخة منه، انها “حددت موعد بدء توزيع بطاقات الامتحان لأكثر من 450 ألف طالب من كلا الجنسين وبواقع ( الاحيائى 210000 […]

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