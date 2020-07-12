تقرير: واحد من بين كل أربعة مدرسين في أميركا معرضين للإصابة بكورونا

2020/07/12 | 14:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اكد تقرير لصحيفة نيويورك ديلي نيوز الامريكية انه وردا على محاولة ترامب اعادة فتح المدارس في الخريف المقبل على الرغم من جائحة كورونا ، اوضحت مؤسسة كيسر فاميلي الصحية أن واحدا من كل اربعة مدرسين معرضين لخطر الاصابة بامراض شديدة اذا اصيبوا بفايروس كورونا .وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ أن […]

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