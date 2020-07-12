رغم الانتقادات …البنك المركزي يبيع اكثر من 198 مليون $ بمزاد العملة لهذا اليوم

2020/07/12 | 14:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – اظهرت نشرة البنك المركزي الخاصة بتفاصيل مزاد العملة لهذا اليوم ، ان مجموع المبالغ المباعة قد تجاوزت 198 اكثر من مائة وثمانية وتسعون مليون دولار .واكدت النشرة ان عدد المصارف المشاركة كانت 36 مصرف ، حيث تراوحت المبالغ المشتراة من قبل تلك المصارف بين 2 اثنين مليون وستة مليون دولار .[…]

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