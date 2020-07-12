2020/07/12 | 14:20 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]لأول مرة، وبعد نحو 4 شهور من تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة، ظهر الرئيس دونالد ترامب مرتديا قناع طبي خلال تواجده في مكان عام.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لأول مرة وبعد 4 شهور .. ترامب يرتدي الكمامة) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لأول مرة وبعد 4 شهور .. ترامب يرتدي الكمامة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).