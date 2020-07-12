2020/07/12 | 14:21 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على خلفية مقتل رضيعين في واسط .. والدتهما تعترف: القيتهما بخزان الماء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/12 | 14:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (على خلفية مقتل رضيعين في واسط .. والدتهما تعترف: القيتهما بخزان الماء) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (على خلفية مقتل رضيعين في واسط .. والدتهما تعترف: القيتهما بخزان الماء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).