2020/07/12 | 14:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالكي يدعو الكاظمي الجلوس مع متظاهري “ثوار الانتفاضة” لحل مشاكلهم المركز الخبري الوطني.

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