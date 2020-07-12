فوضى 48 ساعة في الناصرية: حريق مستشفى مع اضراب واستقالات الاطباء،، تظاهرات الرواتب وفقدان الكهرباء وقائد الشرطة يتحول لحاكم عسكري “في طريقي للكاظمي”

2020/07/12 | 14:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: تعيش محافظة ذي قار اوضاعاً استثنائية، تنذر بفقدان السيطرة على كل مفاصلها مع تسجيل المحافظة لاعداد جديدة من وفيات واصابات فيروس كورونا، في وقت تتوالى الازمات الخدمية ومنها تردي ساعات تجهيز الكهرباء مع وصول درجات حرارة الى مستويات قياسية.مدير صحة ذي قار حسين الكنزاوينريد قوات أمنية من خارج اطار المحافظةتحمي ألمستشفى […]

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