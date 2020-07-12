حكومة اقليم كوردستان تحدد سقفا زمنيا لتنفيذ الإصلاح في وزارة البيشمركة

2020/07/12 | 14:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حددت حكومة اقليم كوردستان يوم الاحد سقفا زمنيا لتنفيذ مشروع الاصلاح في وزارة البيشمركة.

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