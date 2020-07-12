التربية تحدد الاسبوع المقبل موعدا لتوزيع البطاقات الامتحانية لطلبة السادس الاعدادي

2020/07/12 | 14:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداكدت وزارة التربية، الاحد، اكمالها طباعة البطاقات الامتحانية لطلبة السادس الاعدادي بفروعه كافة وتوزيعها على المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات .وذكر بيان للوزارة انها "حددت موعد بدء توزيع بطاقات الامتحان لأكثر من 450 ألف طالب من كلا الجنسين وبواقع ( الاحيائى 210000 ، التطبيقي 93000 ،الادبي 150000 ) ضمن المرحلة الإعدادية الذين سيؤدون امتحاناتهم يوم (السبت 8 آب / 2020)".واضاف البيان ان "المديرية العامة للتقويم والامتحانات قامت بتسليم جميع البطاقات الامتحانية الى المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة ، حيث ستتولى كل مديرية بالإيعاز الى مدارسها بتشكيل لجان برئاسة المدير بهدف التحضير لتوزيع البطاقات تدريجياً قبل اسبوع واحد من تأريخ بدء الامتحانات العامة للدور الأول والمزمع انطلاقها في الـ8 من آب المقبل "، منوها الى ان "البطاقات الامتحانية ستكون بنسختين ، الأولى يتم تسليمها للطالب ، والأخرى تبقى في ادارة المدرسة ليتم مطابقة النسختين في يوم الامتحان من قبل مدراء المراكز الامتحانية ، على ان يُلزم الطالب بجلب هوية الاحوال المدنية في كل يوم امتحاني" .

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